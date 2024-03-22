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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يهنئ الحديدي بمناسبة تكريمها من السيسي خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية

صدى البلد

يهنئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، د. منى الحديدي، عضو المجلس، بمناسبة تكريمها من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية.
وأكد المجلس أن الاحتفالية إذ تؤكد على ثقة القيادة السياسية في قوة ودور المرأة المصرية، وحرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقدير المرأة  المصرية التي طالما أثبتت في جميع المواقف التي مرت بها مصر أنها جديرة بتحمل المسئولية.
جدير بالذكر أن د. منى محمد سعيد الحديدي، صاحبة أول رسالة دكتوراه عن السينما المصرية والعميدة الأولى للأكاديمية الأولى للهندسة وعلوم الإعلام، ورائدة العمل الإعلامي في مصر والعالم العربي.

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