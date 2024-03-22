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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انتخابات المحامين|سامح عاشور: خالص شكري لكل من يدلي بصوته لاستعادة نقابته

صدى البلد

وصف النقيب الأسبق للمحامين سامح عاشور الساعات المتبقية على عقد الجمعية العمومية للمحامين واختيار النقيب ومجلسه بأنها ساعات الحسم والتي سيثبت فيها المحامون أنهم أذكى من أن يخدعهم البعض بوعود كاذبة أو مشروعات وهمية لم تتحقق على أرض الواقع. 


وأكد عاشور على أن المحامين سبق لهم أن رأوا من يتعامل مع قضاياهم بجدية ويسعى لنيل حقوقهم ويتفاوض مع الوزارات وكبار المسؤولين في الدولة من أجلهم ، وأشار إلى أنه يسعى علة المدى العاجل وبشكل فوري للتدخل السريع والعاجل لحل الطلبات المقدمة بشأن الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة وذلك بالتفاوض مع وزارة المالية والتي سبق له في التفاوض معها من قبل وكانوا في منتهى المرونة واستجابوا لمطالب المحامين بعدما عرضها عليهم وان هذه المرة الأمر يسير وسيتم حل اشكالية الفاتورة الإلكترونية سريعا وفي اقرب وقت ، كما أنه سيسعى من اجل التفعيل الحقيقي لأحكام المواد 49 و50 و51 بشأن ما يتعرض له المحامي أثناء عمله وهذا الامر ايضا يسير بالتعامل مع وزارة الداخلية ووزارة العدل وسبق من قبل التعامل معهم والتفاوض ووضع البروتوكولات من اجل الحفاظ علي اداء المحامي لعمله دون مساس به وبما  ينص عليه الدستور والقانون. 


وعلى المدى البعيد أشار عاشور إلى أنه سيتم إعادة بناء النقابة وتصحيح مسارها من أجل أن تصبح نقابة تنتقي أعضاءها وذلك بتفعيل اكاديمية المحاماة من أجل رفعة شأن المحامين بما تقدمه من خدمات لتطوير أداء المحامين 
ووعد عاشور الاجيال القادمة من المحامين بأن نقابتهم ستكون السند والظهير لهم في كل وقت وسيكون العمل علي خلق جيل قوي يفخر بانه محامي يحافظ علي حقوق موكليه ويسعي للتعامل مع كافة أجهزة الدولة برقي واحترام ، وأضاف أنه على يقين كامل من ذكاء المحامين وواثق من قدرتهم على اختبار الأصلح والأفضل لهم.

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