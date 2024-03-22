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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخابات المحامين.. السبت 23 مارس|المنافسة على مقعد النقيب تنحصر بين 3 مرشحين

صدى البلد

مع بدء العد التنازلى لإجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين 2024، كثف المرشحون تحركاتهم وجولاتهم المكوكية لعرض برامجهم ورؤيتهم فى أنهاء الازمات فى جميع الملفات ومطالب الاعضاء .

مع اقتراب موعد اجراءات انتخابات مجلس نقابة المحامين المقرر لها 23 مارس الجاري، تشهد ساحة المحامين معركة شرسة بين المرشحين، حيث تنحصر المنافسة على مقعد النقيب بين سامح عاشور وعبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام .

 

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وشهدت النقابات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية جولات المرشحين وعقد اللقاءات لعرض برامجهم والاستماع لمطالب المحامين .

الاستعدادات والترتيبات اللازمة

من جانب آخر وضعت نقابة المحامين الاستعدادات والترتيبات اللازمة لسير العملية الانتخابية التى ستجرى السبت الموافق ٢٣ مارس تحت اشراف قضائي .

وأعلنت نقابة  المحامين، خدمة الاستعلام عن المعلومات الانتخابية للتصويت في انتخابات المحامين 2024 وذلك من خلال الرابط
https://egyls.com/elections 
، باستخدام رقم القيد للمحامي، وذلك تيسيرا على السادة المحامين أثناء عملية التصويت.

وأطلقت نقابة المحامين  عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها السادة المحامون المقيد أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات لاختيار النقيب العام ومجلس النقابة العامة، المقرر انعقادها السبت الموافق ٢٣ مارس 2024. 

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