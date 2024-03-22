الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على غزة | شاهد

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، مجموعة توثق لعملية إنزال جوي جديدة نفذها الجيش الأمريكي لمساعدات إنسانية عاجلة على مناطق غير مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية إن "القيادة المركزية الأمريكية نفذت عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة في 21 مارس 2024، الساعة 1:30 ظهرًا. (بتوقيت غزة) لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر".

وأضافت أن "العملية المشتركة نفذتها طائرتين من طراز C-17 تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في التوصيل الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية. وأسقطت طائرات أمريكية من طراز C-17 أكثر من 50,600 وجبة طعام أمريكية مكافئة على شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية".

وتابع البيان أن "عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية. تعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءًا من جهد متواصل، ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوي اللاحقة".