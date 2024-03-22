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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مولدوفا تؤكد وجود مرتزقة من مواطنيها يقاتلون في صفوف قوات أوكرانيا

صدى البلد

قال وزير دفاع مولدوفا، أناتولي نوساتي، إن هناك مرتزقة مولدوفيين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه لا يستطيع تحديد عددهم.

وأكد نوساتي أن "هناك مواطنين مولدوفيين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "إنهم يتصرفون بمبادرة منهم، وانضموا إلى الهياكل العسكرية في أوكرانيا".

وشدد الوزير أيضا على أنه "ليس لديه بيانات عن عدد المولدوفيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة خارجية مولدوفا تحذيرا في سبتمبر 2022 بأن "المشاركة في الأعمال العدائية على أراضي دول أخرى يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات".

ونوهت الوزارة بأنه "يجب على السلطات المولدوفية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة أنشطة المرتزقة، وكذلك تحديد هويتهم واحتجازهم".

 

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