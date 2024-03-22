عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترودو يتجاوز تصويتًا بحجب الثقة في مجلس العموم الكندي بسبب ضريبة الكربون

صدى البلد

تجاوزت الحكومة الليبرالية الكندية بقيادة رئيس الوزراء جستن ترودو، أمس / الخميس/، اقتراحًا بسحب الثقة قدمه حزب المحافظين المعارض بشأن ضريبة الكربون في كندا، والتي يبدو أنها ستكون قضية رئيسية في الانتخابات المرجح إجراؤها العام المقبل.


وصوت المشرعون بأغلبية 204 أصوات مقابل 116 لرفض الاقتراح الذي قدمه زعيم المحافظين بيير بويليفر، الذي يقول إن الضريبة تفرض تكلفة باهظة على الكنديين.


وتهدف كندا إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40-45% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، ويعد ارتفاع سعر الكربون بشكل مطرد جزءا أساسيا من خطة الليبراليين المناخية. 


ومن المقرر أن يرتفع مرة أخرى في الأول من أبريل إلى 80 دولارًا كنديًا للطن من 65 دولارًا كنديًا للطن حاليًا.


وتم تقديم سياسة المناخ الخاصة بترودو في عام 2019، لكن معظم المقاطعات الكندية عارضتها وفي العام الماضي، عرضت الحكومة إعفاءً من ضريبة الكربون لمدة ثلاث سنوات على زيت التدفئة المنزلية وخصومات أعلى على ضريبة الكربون للأشخاص في المناطق الريفية، لتحقيق الإغاثة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.


وتهدف الضريبة على الوقود الأحفوري إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. 
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن استراتيجية جديدة للعلامة التجارية للتأكيد على أن السياسة تعني أن معظم الناس يحصلون على خصومات ربع سنوية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مهمة عن أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

اتخضيت.. أول رد فعل من صفاء أبو السعود على نداء الرئيس السيسي

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حدث ليلا | الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار .. السيسى يوجه بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم.. الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك .. الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى

ثمانية شهداء بينهم نساء وأطفال في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال شرق رفح

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

قادة الاتحاد الأوروبي يحثون إسرائيل على عدم القيام بعملية برية في رفح

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مهمة عن أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

رشيدة طليب: يجب إرسال نتنياهو إلى لاهاي وليس الحضور إلى الكونجرس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر .. ايتن عامر بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالأبيض الكلاسيك .. حلا شيحة بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في عيد الأم

احذروا التقلبات الجوية.. طبيب يكشف مفاجأة عن فيروس منتشر

كانو هيقعدوا عبد المنصف في البيت|حكاية فيلمين رفضتهما لقاء الخميسي بسبب مشهدين شهيرين

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ