عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: اعتماد قرار تحديد مباديء استخدام الذكاء الصناعي خطوة تاريخية

صدى البلد

وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قراراً بتحديد مبادئ نشر واستخدام الذكاء الاصطناعي بأنه "خطوة تاريخية".


وأوضح سوليفان -في بيان نشره موقع البيت الأبيض أمس /الخميس/- أن هذا القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة وشاركت في رعايته أكثر من 120 دولة، يُعد خطوة تاريخية في تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والجديرة بالثقة.


وقال "يضع القرار رؤية شاملة لكيفية استجابة البلدان لفرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته، وهو يرسم أيضاً مساراً للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل، واتخاذ خطوات لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية، والحماية من سوء الاستخدام، ومنع التحيز والتمييز المتفاقمين".


ولفت سوليفان إلى أن القرار يتناول أولويات العديد من البلدان النامية بشكل مباشر، مثل تشجيع بناء قدرات الذكاء الاصطناعي وتسخير التكنولوجيا لتعزيز التنمية المستدامة. 


وقال إن "الأهم من ذلك، أن القرار يوضح أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يجب أن تكون محورية في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأنه منذ تولى الرئيس بايدن منصبه، فقد أعطى الأولوية لاستعادة قيادتنا الأمريكية في الأمم المتحدة وعلى المسرح العالمي ولهذا السبب، لجأت الولايات المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي حقيقي حول كيفية إدارة الآثار المترتبة على هذه التكنولوجيا سريعة التقدم".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مهمة عن أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

اتخضيت.. أول رد فعل من صفاء أبو السعود على نداء الرئيس السيسي

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حدث ليلا | الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار .. السيسى يوجه بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم.. الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك .. الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى

ثمانية شهداء بينهم نساء وأطفال في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال شرق رفح

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

قادة الاتحاد الأوروبي يحثون إسرائيل على عدم القيام بعملية برية في رفح

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مهمة عن أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

رشيدة طليب: يجب إرسال نتنياهو إلى لاهاي وليس الحضور إلى الكونجرس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر .. ايتن عامر بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالأبيض الكلاسيك .. حلا شيحة بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في عيد الأم

احذروا التقلبات الجوية.. طبيب يكشف مفاجأة عن فيروس منتشر

كانو هيقعدوا عبد المنصف في البيت|حكاية فيلمين رفضتهما لقاء الخميسي بسبب مشهدين شهيرين

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ