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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب وزير خارجية الهند: استثماراتنا في موريتانيا تقترب من المليار دولار

صدى البلد

 قال نائب وزير الخارجية الهندي، دامو رافي، إن استثماراتنا في موريتانيا تقترب من المليار دولار.


وأوضح دامو رافي -في تصريحات صحفية، مساء أمس/الخميس/- عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في نواكشوط، أنه جاء إلى موريتانيا رفقة مسؤولين حكوميين وخبراء ورجال أعمال لاستكشاف الفرص، مؤكدا أنه بحث مع الشيخ الغزواني العلاقات السياسية والاقتصادية العميقة بين موريتانيا والهند، ولاسيما الاستثمارات الهندية في مجال الاستكشاف والتعدين ومصافي النفط، والذي يقترب من مليار دولار.


وقال إن هناك فرصا كثيرة للاستثمارات الهندية في موريتانيا، في مجالات التعدين والزراعة والصحة والطاقة، معربا عن تطلعه إلى رؤية التعاون مع الحكومة الموريتانية يترجم إلى استثمار وتعاون وشراكة اقتصادية أعمق.

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