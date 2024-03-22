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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في 12 رمضان.. بناء جامع ابن طولون واحتراق المسجد النبوي

المسجد النبوي
المسجد النبوي

يحل علينا اليوم الجمعة، الثاني عشر من شهر رمضان والذى شهد أحداثًا عديدة فى الماضى نرصدها السطور التالية:

*دخول أحمد بن طولون مصر
في الثاني عشر من شهر رمضان عام 254هـ الموافق 3 سبتمبر 867م دخل أحمد بن طولون مصر من قبل باكباك والي العراق.

*بناء جامع ابن طولون بالقاهرة
في الثاني عشر من شهر رمضان عام 265هـ الموافق 7 مايو 879م ، بني جامع ابن طولون في القاهرة.

*قيام الدولة العباسية الثانية
في الثاني من شهر رمضان عام 331هـ الموافق 9 مايو 943م دخل توزون بغداد من قبل ناصر الدولة ابن حمدان وقيام الدولة العباسية الثانية.

*فتح أنطاكية
في الثاني عشر من رمضان عام 666هـ الموافق 25 مايو 1268م ، فتحت أنطاكية على يد الظاهر بيبرس ، وأنطاكية كما هو معروف مدينة عربية في جنوب تركيا.

*وفاة الإمام ابن الجوزي
في 12 من رمضان 597هـ الموافق 16 من يونيو 1200م توفي الإمام "أبو الفرج بن الجوزي" شيخ العراق، وإمام الحديث والفقه واللغة والتفسير، وصاحب التصانيف الكثيرة التي بلغت نحو 300 مصنف، ومن أبرزها: "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"، و"صفو الصفوة" و"أخبار الأذكياء" وغيرها.

*عدوان تايلاندي على المسلمين
في 12 من رمضان 1425هـ الموافق 26 من أكتوبر 2004م: مقتل 87 مسلما على يد قوات الأمن التايلاندية في مظاهرات قام بها آلاف المتظاهرين المسلمين في إقليم ناراثيوات الذي يقطنه غالبية مسلمة بجنوب تايلاند للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين مسلمين.

*احتراق المسجد النبوي للمرة الثانية
886 هـ - احتراق المسجد النبوي للمرة الثانية، بعد أن كانت الأمطار تهطل على المدينة المنورة بغزارة، فضربت إحدى الصواعق المئذنة الرئيسيّة، حيث كان رئيس المؤذنين الشيخ شمس الدين ابن الخطيب يؤذن للصلاة، فقضت عليه، وسقط الهلال مشتعلًا، وانشق سقف المنارة، فالتهمت النيران سقف المسجد واحترقت الجدران والكتب والمصاحف، وعجز الناس عن إطفاء النيران، وهلك في هذا الحريق بضعة عشر شخصًا، حيث كتب أهل المدينة للسلطان قايتباي في مصر، فأرسل المؤن والعمّال وكل المواد لعمارته.

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