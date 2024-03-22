نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل…لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

هاجم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الفنان أحمد سعد، و ذلك بعد سخريته من أخيه العالم في أحد اللقاءات التلفزيونية.

نتعرض في الوقت الحالي لحالة من التقلبات الجوية الشديدة، وتنتشر العديد من الأمراض والفيروسات بين العديد من الأشخاص.

نشرت هيئة الدواء المصرية منشور علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك عن الرضاعة الطبيعية.​

واكدت هيئة الدواء المصرية أن ليس بالضروره ان أي دواء موجود في الدم ينقل للطفل من لبن الرضاعة.​

يصادف 22 مارس مارس من كل عام اليوم العالمي للماء، فهل تعلم أنك بحاجة إلى الماء للبقاء على قيد الحياة، وتشعر بالتحسن عندما تشربه بانتظام، ولكن ما الذي يحدث بالفعل في الجسم عندما تشرب الماء؟