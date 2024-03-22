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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل…لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل| تفاصيل

هاجم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الفنان أحمد سعد، و ذلك بعد سخريته من أخيه العالم في أحد اللقاءات التلفزيونية.

احذروا التقلبات الجوية.. طبيب يكشف مفاجأة عن فيروس منتشر

نتعرض في الوقت الحالي لحالة من التقلبات الجوية الشديدة، وتنتشر العديد من الأمراض والفيروسات بين العديد من الأشخاص.

تعرفي على الأدوية التي تنتقل من الأم للطفل خلال الرضاعة

نشرت هيئة الدواء المصرية منشور علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك عن الرضاعة الطبيعية.​

 واكدت هيئة الدواء المصرية أن ليس بالضروره ان أي دواء موجود في الدم ينقل للطفل من لبن الرضاعة.​

في اليوم العالمي للماء.. لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناوله

يصادف 22 مارس مارس من كل عام اليوم العالمي للماء، فهل تعلم أنك بحاجة إلى الماء للبقاء على قيد الحياة، وتشعر بالتحسن عندما تشربه بانتظام، ولكن ما الذي يحدث بالفعل في الجسم عندما تشرب الماء؟

 

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