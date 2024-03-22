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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. اكتشاف موقع أثري روماني في صفاقس

جانب من الموقع الأثري
جانب من الموقع الأثري

أعلن المعهد الوطني للتراث، اكتشاف أثري بصفاقس، جاء في إطار أشغال تهيئة طريق المدخل الشمالي الجنوبي بين سيدي منصور وطينة.

ووفق ماذكرته وسائل إعلام تونسية؛ فأن فريق من المعهد الوطني للتراث متكون من مجموعة من محافظي التراث وبمشاركة طلبة من جامعة صفاقس، قام بحفرية إنقاذ خلال الفترة الممتدة من 3 يناير 2024 إلى غاية 16 مارس 2024.


وأفرزت نتائج هذه الحفرية، عن وجود مقبرة رومانية يتجاوز عدد القبور التي تم الكشف عنها فيها الثلاثين قبرًا.

كما تم الكشف عن منزل روماني أرضيته مبلّطة بفسيفساء ذات أشكال هندسية.


وأشار المعهد الوطني للتراث في بيان له إلى أنّ هذين المَعلَميْن يؤرخان للفترة الممتدة ما بين القرن الثاني والقرن الرابع ميلادي. وتهدف هذه الحفرية، إلى دراسة وتوثيق وحفظ ما تم الكشف عنه في هذا الموقع الأثري وفق معهد التراث.


وتم في هذا الإطار رفع الفسيفساء من طرف فريق ترميم وصيانةالفسيفساء بصفاقس فضلًا عن رفع القبر الحامل لزخارف ونقيشة لاتينية من قبل فريق مركز علوم وتقنيات التراث بالمعهد الذي لفت إلى أنّ الأشغال تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان

الموقع الأثري 

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