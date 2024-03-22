محمد بن زايد: الإمارات داعم أساسي لمواجهة تحدي ندرة المياه



قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة 22 مارس 2024 إن الإمارات بالتعاون مع شركائها داعم أساسي لمواجهة تحدي ندرة المياه وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه بمنصة إكس “في اليوم العالمي للمياه، نؤكد التزامنا بمواصلة السعي في التصدي لتحديات ندرة المياه”.



أضاف :ستظل الإمارات بالتعاون مع شركائها داعماً أساسياً لمواجهة هذا التحدي وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع وخاصة الفئات الأكثر تضرراً.

وأتم :التعاون الدولي في مجال المياه هو تعاون من أجل التنمية والسلام والمستقبل الأفضل للأجيال المقبلة