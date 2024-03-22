عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. ثقافة أبوظبي تصدر قرارا هاما يخص السياحة

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قرارا بتمديد إعفاء منظِّمي الفعاليات من الرسوم السياحية بنسبة 10% على إصدار وتوزيع وتسويق تذاكر الفعاليات المباعة حتى 31 ديسمبر 2024، للإسهام في تنمية القطاع السياحي، ودعم منظِّمي الفعاليات الدولية في أبوظبي.

ووفق وسائل إعلام إماراتية؛ فقد قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يستقطب برنامجنا الحافل بالفعاليات الاستثنائية الممتدة على مدى العام الزوّار من مختلف أنحاء العالم. 

ويأتي تمديد إعفاء منظِّمي الفعاليات من الرسوم السياحية على التذاكر المباعة حتى نهاية العام في إطار جهودنا المستمرة لتسريع نمو القطاع السياحي في أبوظبي، وتوفير الدعم المتواصل لمنظِّمي الفعاليات والشركاء الذين يشكِّلون محوراً رئيسياً ضمن منظومتنا السياحية».

ويجب على منظِّمي الفعاليات مواصلة التقدُّم بطلبات الحصول على تراخيص الفعاليات عبر نظام ترخيص الفعاليات في أبوظبي وفق الإرشادات المحددة، ويتعيَّن عليهم الالتزام بالتصريح عن إيراداتهم، وتقديم البيانات المالية الداعمة لها، والتعاون مع مدقِّقي الإيرادات أو المكلَّفين من قِبَل الدائرة للتحقُّق من صحة الإقرارات التي يتقدَّمون بها.

ويندرج قرار دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دفع نمو قطاع السياحة والفعاليات في الإمارة، بما في ذلك تعديل الرسوم الحكومية المُطبَّقة على المنشآت الفندقية في أبوظبي عبر إلغاء رسوم سياحية وبلدية أو تخفيضها، وتحديث سياساتها لبيوت العطلات، كي تسمح لأصحاب البيوت في المزارع بالحصول على تراخيص لتحويل عقاراتهم السكنية إلى بيوت مخصَّصة للعطلات، ويُمنَح أصحاب العقارات ومالِكو الوحدات السكنية إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص لتحويل وحدات متعدِّدة إلى بيوت مخصَّصة للعطلات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

ترشيحاتنا

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير: شعار "الله أكبر" أتى بنصر العاشر من رمضان لمصر|فيديو

في ذكري تأسيسها.. الجامعة العربية: الطريق ما زال طويلًا وقضية فلسطين الأهم

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير: نصر العاشر من رمضان أثبت أن زمن المعجزات لم ينتهِ

دراسة تحويل الدعم على بطاقات ميزة الذكية| تفاصيل

رغم قيود الاحتلال.. 120 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى |شاهد

خطيب مسجد المشير يربط ذكرى بدر بـ انتصار العاشر من رمضان وجبر القلوب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

في اليوم العالمي للماء.. لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناوله

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ