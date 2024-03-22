الإمارات.. ثقافة أبوظبي تصدر قرارا هاما يخص السياحة

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قرارا بتمديد إعفاء منظِّمي الفعاليات من الرسوم السياحية بنسبة 10% على إصدار وتوزيع وتسويق تذاكر الفعاليات المباعة حتى 31 ديسمبر 2024، للإسهام في تنمية القطاع السياحي، ودعم منظِّمي الفعاليات الدولية في أبوظبي.

ووفق وسائل إعلام إماراتية؛ فقد قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يستقطب برنامجنا الحافل بالفعاليات الاستثنائية الممتدة على مدى العام الزوّار من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي تمديد إعفاء منظِّمي الفعاليات من الرسوم السياحية على التذاكر المباعة حتى نهاية العام في إطار جهودنا المستمرة لتسريع نمو القطاع السياحي في أبوظبي، وتوفير الدعم المتواصل لمنظِّمي الفعاليات والشركاء الذين يشكِّلون محوراً رئيسياً ضمن منظومتنا السياحية».

ويجب على منظِّمي الفعاليات مواصلة التقدُّم بطلبات الحصول على تراخيص الفعاليات عبر نظام ترخيص الفعاليات في أبوظبي وفق الإرشادات المحددة، ويتعيَّن عليهم الالتزام بالتصريح عن إيراداتهم، وتقديم البيانات المالية الداعمة لها، والتعاون مع مدقِّقي الإيرادات أو المكلَّفين من قِبَل الدائرة للتحقُّق من صحة الإقرارات التي يتقدَّمون بها.

ويندرج قرار دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دفع نمو قطاع السياحة والفعاليات في الإمارة، بما في ذلك تعديل الرسوم الحكومية المُطبَّقة على المنشآت الفندقية في أبوظبي عبر إلغاء رسوم سياحية وبلدية أو تخفيضها، وتحديث سياساتها لبيوت العطلات، كي تسمح لأصحاب البيوت في المزارع بالحصول على تراخيص لتحويل عقاراتهم السكنية إلى بيوت مخصَّصة للعطلات، ويُمنَح أصحاب العقارات ومالِكو الوحدات السكنية إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص لتحويل وحدات متعدِّدة إلى بيوت مخصَّصة للعطلات.