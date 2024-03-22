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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ادعم نقابتك: نحلم بضخ دماء جديدة والقضاء علي محتكري المقاعد

صدى البلد

تجرى غدا انتخابات نقابة المحامين لاختيار مجلس 2024 وذلك تحت إشراف قضائي .

وقال عبد المجيد السيد جابر ، مرشح على مقعد (استئناف القاهرة) رقم 60 ، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك ، ثقتى فى اختيارات الجمعية العمومية و نحلم بضخ دماء جديدة والقضاء علي محتكري المقاعد النقابية.
 

وحول الملفات التى سيعمل عليها ، قال جابر سأعمل  على إنشاء قرى صغيرة تجمع المحامين فى مساكن خاصة بهم من خلال تخصيص قطع أراضى مناسبة لإقامتهم بها.


ثانيا : العمل على التعاقد مع شركات مناسبة لشراء سيارات موفرة للطاقة ( كهربائية ) أو غيرها فى متناول المحامى وبأقساط مريحة حفاظا على مظهره، و توفير أكبر خدمة مناسبة للمصايف لراحة المحامى وأسرته بشكل يتناسب مع مكانته فى المجتمع.
 

وأكد  الاهتمام بمظهر المحامى أسوة بأعضاء الهيئات القضائية ، لائحة موحدة للإدارات القانونية، والعمل على أقامة منافذ بيع سلع استهلاكية التكلفة تخصص للمحامين وأبنائهم، و تخصيص مستشفى موحدة مجهزة أو وحدة علاجية له فى كل محافظة وزيادة مخصصات العلاج، و العمل على توفير مكتبة قانونية داخل كل نقابة شاملة أحدث تعديلات للأحكام والقرارات الوزارية وكل ما يخص التحول الرقمى.
 

وأضاف المرشح على مجلس نقابة المحامين  توفير دورات تعليمية لإطلاع المحامين على كل ماهو جديد للدخول على العدالة الناجزة.
تاسعا : العمل على الحد من مطالبة الضرائب للمحامى بضريبة القيمة المضافة ومخاطبة الجهات المعنية بإعفاء المحامى منها أسوة بنقابة الأطباء وجميع المهن الحرة، و مخاطبة وزارة النقل بتخفيض قيمة التذكرة بالنسبة للمحامين أو عمل أشتراكات شهرية لهم على مختلف وسائل النقل فى مصر.
الحادى عشر : العمل على توفير المساعدات المالية والعينية لأسر المحامين المطلقات والأرامل بصفة شهرية وسنوية والمناسبات وأبنائهم وزيادة المعاشات وتفعيل معاش الدفعة الواحدة، و توفير الأنشطة الرياضية الخاصة بالمحامين وأبنائهم وتوسيع نطاق الرقعة الرياضية بزيادة أنتشار أندية المحامين فى أماكن مميزة.
 

كما أمد على  العمل على زيادة الدورات التدريبية والتعليمية وتثقيف المحامى علميا وثقافيا وقانونيا، و العمل على تكريم أبناء المحامين المتفوقين دراسيا ورياضيا بالحوافز المالية المناسبة، و العمل على تأكيد حصانة المحامى والحفاظ على شخصيته والمجتمع بكافة صوره وكرامته، و العمل على تأكيد همزة الوصل بين القاضى والمحامي وتقريب وجهات النظر والأحترام المتبادل بين الطرفين والسادة أعضاء النيابة العامة.والسادة وزارة الداخلية، و مخاطبة الجهات التشريعية بشأن التعديلات الحديثة فى قانون الإجراءات لحذف مادة معاقبة المحامى وتغريمه ٣٠٠ جنيه فى عدم حضوره بجلسة النيابات والعمل على حذف هذه المادة.
واختتم عبدالمجيد جابر قائلا : إن مهنة المحاماه عريقة كالقضاء مجيدة كالفضيلة ضرورية كالعدالة وأن من واجبات المحامى أن يتمسك بالأخلاق القويمة فالمحاماه علم وخلق ونجدة وشجاعة وثقافة وتفكير ودرس وتمحيص وبلاغة وتذكير ومثابرة وجلد وثقة فى النفس وأستقلال فى الحياة وأمانة وأستقامة وأخلاص فى الدفاع.
 

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