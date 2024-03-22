السعودية.. بناء أول متنزه ترفيهي قائم على “دراجون بول " في العالم

تعتزم المملكة العربية السعودية بناء اول متنزه ترفيهي في العالم قائم على فكرة سلسلة القصص المصورة والأفلام وألعاب الفيديو دراجون بول في المملكة.

وذكرت شركة القدية للإستثمار في بيان لها؛ إن المتنزه، الذي يتمحور حول عالم شخصية لاعب الفنون القتالية جوكو الخيالية وأصدقائها، سيكون جزءا من مشروع القدية للاستثمار بالقرب من الرياض.

وسيضم المشروع المقام على مساحة 500 ألف متر مربع مساحات للتجول ومناطق جذب في سبع مناطق مستوحاة من سلسلة دراجون بول إلى جانب فنادق ومطاعم.

وبدأ نشر قصص سلسلة دراجون بول بمجلة ويكلي شونن جامب اليابانية المصورة في 1984 قبل أن تتحول إلى أفلام وألعاب فيديو ومسلسلات تلفزيونية يتم توزيعها في أكثر من 80 دولة.

وتوفي مؤلفها أكيرا تورياما، وهو مؤلف لقصص المانجا اليابانية المصورة، عن عمر ناهز 68 عاما في وقت سابق من الشهر الجاري، مما دفع جمهور المعجبين في أنحاء العالم إلى توديعه بمراسم تأبين ونصب تذكارية.

وتتضمن مساعي السعودية لتنويع موارد اقتصادها إنشاء عدد من المشروعات الترفيهية الضخمة.

ويجري بناء مشروع القدية على موقع تزيد مساحته على مثلي مساحة عالم ديزني في ولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المقرر أن يضم أيضا مدينة ملاهي لسيكس فلاجز