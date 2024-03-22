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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني السعودي لسكان هذه المناطق

ارشيفي
ارشيفي

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة،  من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم.

ودعت - عبر حسابها علي منصة اكس - إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

وشددت على عدم السباحة في مخرات السيول كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن الحالة المتوقعة تشمل منطقة مكة المكرمة "تربة ورنية والمويه والخرمة والعرضيات"، ومناطق، الباحة وعسير وجازان والجوف وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية.

ونوهت بأن الأمطار تشمل منطقة الرياض، ومحافظات "العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم"، وأن هذه المحافظات ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار .

وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم الطائف وميسان وأضم ومناطق الرياض والمدينة المنورة وجازان وحائل.

ورفع الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية، مشددًا على ضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول

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