الخارجية العمانية تستنكر التفجير الإرهابي في إقليم قندهار



أعربت وزارة الخارجية العمانية عن استنكار السلطنة للتفجير الذي وقع في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

وشددت الخارجية العمانية في بيان لها علي رفضها القاطع لاستخدام العنف واستهداف المدنيين الآمنين وكل ما يزعزع الأمن والاستقرار.

كما أعربت الخارجية العمانية عن التعازي لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الصديق والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن إدانة واستنكار المملكة للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة، رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وأعربت الخارجية السعودية عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.