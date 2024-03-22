ضبط 50 شيكارة سماد زراعي مدعم في أسيوط

قامت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع خالد الدبر وكيل المديرية وجميع مديري الإدارات التموينية ورؤساء المكاتب التموينية بالمرور علي المحطات ومستودعات البوتاجاز لمتابعة الأرصدة ومراقبة مدى الالتزام بالأسعار الجديدة عقب الزيادة في أسعار المواد البترولية هذا وتم التأكد من توافر الأرصدة وعدم وجود أي مشكلات او شكاوى.

جاء ذلك بناء على قرارات وزير البترول ولجنة تسعير المواد البتروليه وبناء على تكليف من الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد وتكسيف الرقابة علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

وفي أثناء المرور تم ضبط عدد ٥٠ شيكارة سماد زراعي المدعم زنه الشيكارة ٥٠ كجم والمخصص للتوزيع علي الحيازات الزراعية قام احد الأشخاص بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح منها وذلك بدائرة مركز صدفا تم مصادرة الكمية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة شارك في الضبطية محمد ابراهيم مدير إدارة تموين صدفا.