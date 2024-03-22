أول تعليق من حركة فتح على عملية رام الله

باركت حركة فتح عملية رام الله البطولية حيث جاءت هذه العملية النوعية ضمن إطار ردود الشعب الفلسطيني على جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة ضد قطاع غزة والعدوان بحق القدس والضفة

وقالت فتح في بيان لها؛ إن هذه العملية النوعية تشكل ضربة أمنية جديدة وقوية ويعكس مدى هشاشة وفشل المنظومة الأمنية الصهيونية

وأضافت " على العدو أن يدرك بأن مقاومة شعبنا ماضية ولن يفلح بكسر إرادته وسعيه للتحرر وعليه أن ينتظر المزيد من بطولات شعبنا وثواره الأحرار.

ودعت الحركة لأن يكون شهر رمضان المبارك فرصة لتصعيد المواجهة والانتفاضة في وجه العدو المجرم وقطعان مستوطنيه والانخراط في معركة الدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات.