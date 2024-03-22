جامعة الأزهر تهنئ مديرة مرصد مكافحة التطرف بتكريمها في يوم المرأة المصرية

قدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة الأقاليم؛ التهنئة إلى الدكتورة رهام سلامة، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الأردية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم الدكتورة رهام سلامة، في يوم المرأة المصرية والأم المثالية؛ تقديرًا لجهودها في مجال مكافحة التطرف بوصفها إحدى القيادات النسائية العاملة في مجال مكافحة التطرف وإحلال السلام.

جاء تكريم الدكتورة رهام سلامة ضمن النماذج النسائية المشرفة خلال احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024م، والذي عقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.