ميقاتي: تعويض اللبنانيين في الجنوب من المستحيل

لتدمير منازلهم..

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ما يتم تداوله حول تعويض الجنوبيين (اللبنانيين في الجنوب).

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، ‎نجيب ميقاتي، إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتزال تمارس عدوانها وأعمال تدمير المنازل والمنشآت في الجنوب حتي الان لذا من المستحيل القيام بــ«أي خطوة لإحصاء الأضرار وتحديدها أو كلفتها» في ظلّ هذه الظروف.

وأكد ميقاتي أن «كل ما يتم إشاعته» بالنسبة للتعويضات على المتضررين في الجنوب شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى محدودية إمكانات الدولة التي بـ«الكاد قادرة على تأمين الحاجات الأساسية، وتسعى جاهدة على خطٍّ موازٍ لتأمين الحدّ الأدنى من الدعم المطلوب للنازحين من قرى الجنوب.