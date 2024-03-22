ممثل الجزائر بمجلس الأمن: قطاع غزة يواجه مأساة كبيرة.. فيديو

قال عمار بن جامع، ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، إن قطاع غزة يواجه مأساة كبيرة أثرت على المنطقة جراء المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين.

وأضاف "بن جامع"، خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن العدوان على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن المجموعة العربية طالما دعت لإنهاء المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونوه ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، بأن وقف القتال هو السبيل الوحيد للتخفيف من المعاناة في غزة والتأكد من إيصال المساعدات للقطاع.

وتابع، أن الجزائر شاركت على مدار شهر في عملية التفاوض بشأن غزة وقدمت عدة مقترحات، فطالما دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.