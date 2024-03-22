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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: تعاون مع مصر وقطر للوصول لإتفاق بشأن الرهائن

بلينكن
بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيتم مناقشة مسألة رفح الأسبوع المقبل مع المسؤولين الإسرائيليين.

أكد الوزير الأمريكي في تصريحات له؛ أن شن عملية عسكرية برية كبيرة في رفح سيلحق الضرر بالمدنيين وبأمن إسرائيل.

أشار الي انه تم تحقيق تقدما في مفاوضات التبادل بشأن الرهائن وقللنا الفجوات في الأسابيع الأخيرة.

قال بلينكن " مناقشاتي ركزت على المحادثات بشأن الرهائن حيث نتواصل مع مصر وقطر  ونتعاون معهما من أجل التوصل لاتفاق ولدينا فريق في الدوحة.

أضاف وزير الخارحية الأمريكي " كلما اقتربنا من إبرام اتفاق ستكون المفاوضات أصعب.

وختم تصريحاته قائلا " في الساعات القادمة قد نشهد تقدما في المفاوضات وما زلنا نضغط لحصول ذلك. 

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