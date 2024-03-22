نتنياهو لبلينكن: إسرائيل مستعدة لمواصلة الصراع بمفردها

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونقل نتنياهو استعداد إسرائيل للاستمرار في صراعها ضد حماس بمفردها، جراء الخسائر الإنسانية الرهيبة لعدوان إسرائيل في غزة منذ ستة أشهر.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أكد نتنياهو تقدير إسرائيل للدعم الأمريكي في معركتها ضد حماس، مشددا على التزام إسرائيل بحماية أرواح المدنيين، بيد أنه أكد مجددا على نوايا إسرائيل مواصلة العمل العسكري في رفح، الواقعة على طول السياج الحدودي الجنوبي، حيث لجأ أكثر من مليون شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

وفي معرض التعبير عن ضرورة استراتيجية، أكد نتنياهو على ضرورة تحييد قوات حماس المتمركزة في رفح لمحاربة الجماعة بشكل فعال. وأكد تصميم إسرائيل على القيام بهذه العملية، بدعم أمريكي أو بدونه، في بيان بالفيديو للصحفيين عقب الاجتماع.

وتزعم إسرائيل أن رفح بمثابة معقل رئيسي لمسلحي حماس، ووضعت خططًا لإجلاء المدنيين تحسبًا لعمل عسكري. ومع ذلك، حذرت واشنطن من شن هجوم بري، مشيرة إلى مخاوف بشأن الخسائر الإنسانية المحتملة على السكان النازحين في المنطقة.

ويسلط الاختلاف في وجهات النظر الضوء على تعقيدات الصراع والتوازن الدقيق للمصالح بين إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة. ومع استمرار التوترات، يظل الطريق إلى الأمام غير مؤكد، مع ما يترتب على ذلك من عواقب محتملة على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية.