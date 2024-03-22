نائب الرئيس الأمريكي: لا يوجد مخرج آمن للمدنيين في رفح

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على عدم وجود طريق خروج آمن للمدنيين في رفح، وسط نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنشر القوات، وذلك في بيان يسلط الضوء على الوضع غير المستقر في رفح.

وتأتي تصريحات هاريس، وسط جهود دبلوماسية مكثفة تبذلها واشنطن لمعالجة المخاوف الإنسانية في منطقة الصراع.

وفي حديثها للصحفيين قبل الشروع في رحلة إلى بورتوريكو وفلوريدا، أعربت هاريس عن قلقها العميق بشأن سلامة المدنيين في رفح.

وسلطت الضوء على المأزق الصعب الذي يعانيه السكان، مؤكدة أن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة للعثور على ملاذ من العنف المتصاعد.

وتأتي تعليقات نائبة الرئيس الأمريكي، في أعقاب الفشل الأخير للقرار الذي رعته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تأمين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

ولم يحظ القرار، الذي يعكس مساعي واشنطن لوقف الأعمال العدائية، بدعم كاف بين الدول الأعضاء.

وتؤكد الأزمة الإنسانية التي لم يتم حلها في رفح التحديات التي تواجه الجهود الدولية الرامية إلى وقف تصعيد النزاع وحماية أرواح المدنيين.

ومع استمرار المبادرات الدبلوماسية؛ تظل محنة المدنيين العالقين وسط النيران المتبادلة مصدر قلق ملح للمجتمع الدولي.