كلنا عارفين الحقيقة.. خالد الغندور يسخر من تصريحات إمام عاشور مع رامز

سخر الإعلامي خالد الغندور من تصريحات إمام عاشور في برنامج رامز جلال رامز جاب من الآخر.

وكتب خالد الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "إمام لذيذ أوي ورامز الذ منه، علي أساس ان أمام ممكن يقول انه زملكاوي أو لسه زملكاوي وهو في الأهلي والألذ أننا كمشاهدين وجمهور اللاعيبة بتشتغلنا وبنبقي فرحانين وبنقعد نكيد في بعض وكلنا عارفين الحقيقة واحنا سامعين الكلام ده وعكسه من نفس اللاعب".

وقع أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، وإمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.