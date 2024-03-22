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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مناقشة تداعيات أزمة أحمد رفعت بصالون الاتحاد المصري للثقافة الرياضية

صدى البلد

نظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية الصالون الثقافي الرمضاني والذي دار حول الطب الرياضي ومشاكل القلب داخل الملاعب، وتداعيات الأزمة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر.


وكان ضيف الصالون الثقافي الرمضاني الدكتور أحمد أشرف عيسي مدير وحدة القلب الرياضي بمستشفي وادي النيل استشاري القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي باكاديمية جراحة القلب جامعة عين شمس .


وقال عيسي خلال الصالون الثقافي إن قلب الرياضي يختلف بشكل كبير عن قلب الشخص العادي حيث ان ضربات قلب الرياضي قليلة، وتجويف قلبه اكثر اتساعا ، وسمكه اقوي .


وأضاف عيسي أنه لابد من وجود فترة انتقالية للاعب الرياضي للعب أثناء الصيام لأنها تعتبر خطر علي صحة القلب، بسبب قلة كمية السكر والمياه في الجسم وزيادة لزوجته، لذلك يحدث ذبذبة بطينية في جسم الإنسان .

وأوضح عيسي أن الشخص الطبيعي الجرعة الرسمية له والصحيحة من ٣ ل ٥ ملي جرام لكل كيلو من وزنه ، بمعني متوسط ٤ فنجان قهوة للشخص، كما أن الكفايين مادة منبه وليست منشطه تشعر بالسعادة و تاثير القهوة لحظي لمدة ساعتين تلاته فقط .

وتابع عيسي ان هناك جهاز جديد متواجد بعدد من دوريات العالم يسمي جهاز ريد بأس يضع في اليد لقياس رسم قلب والسكر وجميع وظائف الجسم ، ويتم وضعه للاعب أثناء المباراة لينقل بيانات الي طبيب الفريق لمتابعة اللاعب لحظه بلحظة .

اما عن تداعيات الأزمة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، أكد عيسي أن التحليل لم توضح الأسباب الحقيقية للازمة وأن اللاعب بعد شفائه هو من سيقوم باعلامنا عما حدث، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الإجراءات الطبية لم تكتمل بعد.

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