الاتحاد الأوروبي : لن نعترف بانتخابات الروس في الأراضي المحتلة بأوكرانيا

أكد زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في بروكسل لحضور المجلس الأوروبي، في وثيقتهم الختامية أنهم لن يعترفوا أبدا بنتائج ما يسمى "الانتخابات" التي أجراها الروس في الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا.

وسوف توحيد الجهود مع الشركاء الدوليين لمحاسبة روسيا وقيادتها السياسية على الجرائم المرتكبة في أوكرانيا.

وأوضح القادة في بيانهم "يدين المجلس الأوروبي بشدة انتهاكات روسيا المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الأوكرانية المحتلة، بما في ذلك ترحيل الأطفال"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف "لن نعترف أبدًا بما يسمى “الانتخابات” غير القانونية التي نظمتها روسيا في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونيتسك ولوهانسك وزابوريزهيا وخيرسون، ولا بنتائجها".