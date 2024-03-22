السائق لمس ساقها.. الأمن يفحص فيديو التحرش بفتاة مكسيكية

تفحص الأجهزة الأمنية، فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت فيه فتاة مكسيكية من أصول مصرية “تحرش سائق بها”.

وقالت الفتاة فى الفيديو المنتشر، إن الشائق وجه لها سؤالا عن وجهتها، فأوضحت له أنها لا تتحدث العربية جيدًا، فسألها عن جنسيتها لتخبره أنها مكسيكية، ثم سألها عن ديانتها، فأخبرته أنها مسلمة، ليلتفت لها بعد قليل ويسألها عن الحقيقة وراء الخاتم التي ترتديه.

لم تخبره الفتاة بحقيقة الأمر، وقالت إنها متزوجة وزوجها ينتظرها في المنزل لتعطيه دلالة بأنها ليست وحدها، ليبدأ في سؤالها عن جنسية زوجها، وما إذا كانت حامل أم لا، لينتهي به الأمر بسؤالها عن عذريتها، وعن مدى استطاعة زوجها على أداء العلاقة الزوجية.

حاولت السائحة المكسيكية أن تتجنب تلك المحادثة وإنهائها باستمرار، ليفاجئها السائق بلمس ساقيها، وإعادة الأمر مرة أخرى حتى عندما حاولت إيقافه، ليطلب منها في النهاية أنه يريد إقامة علاقة جنسية معها، فعلقت الفتاة على ذلك قائلة: أردت أن أقفز من السيارة ولكننا كنا على طريق سريع.