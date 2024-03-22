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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تلغي التجمعات الجماهيرية وتعزز الإجراءات الأمنية في المطارات والمحطات

صدى البلد

رداً على الهجمات الأخيرة على قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، اتخذت السلطات في العاصمة الروسية إجراءات سريعة، حيث ألغت التجمعات الجماهيرية وكثفت الإجراءات الأمنية في مراكز النقل الرئيسية.

ووفقا لتحديثات من رويترز، تم الإبلاغ عن انفجار ثان في قاعة مدينة كروكوس، مما زاد المخاوف بشأن السلامة العامة في المنطقة.

أعلن عمدة المدينة سيرجي سوبيانين إلغاء جميع التجمعات الجماهيرية المقررة في عطلة نهاية الأسبوع كإجراء احترازي للتخفيف من المخاطر الإضافية على الأمن العام.

تشير التقارير الواردة إلى أنه تم نقل أول الضحايا المصابين من الهجمات إلى المستشفيات في جميع أنحاء موسكو لتلقي العلاج الطبي العاجل، مما يؤكد خطورة الوضع.

وبالإضافة إلى إلغاء الأحداث الجماهيرية، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في محطات السكك الحديدية في موسكو لضمان سلامة الركاب والمسافرين. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة بشأن التهديدات المحتملة للبنية التحتية للنقل في أعقاب الهجمات.

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