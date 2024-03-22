القاهرة الإخبارية: انتشار مكثف لقوات الدفاع المدني بموقع إطلاق النار في موسكو

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك انتشارا مكثفا لسيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني في موقع إطلاق النار بالعاصمة موسكو، حسبما جاء في نبأ عاجل.

وأوضح أن هناك طائرات مروحية تحاول إخماد الحرائق التي نشبت في موقع إطلاق النار بالعاصمة الروسية موسكو.

من ناحية أخرى، نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم الذي وقع بقاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وأعربت الأمم المتحدة، عن أسفها على الخسائر في الأرواح بحادث إطلاق النار بموسكو ونحاول الحصول على مزيد من المعلومات.

وفتح المدعي العام الروسي، تحقيقا جنائيا في حادث إطلاق النار بموسكو، ويصفه بالعمل الإرهابي.