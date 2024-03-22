عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: انتشار مكثف لقوات الدفاع المدني بموقع إطلاق النار في موسكو

موسكو
موسكو

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك انتشارا مكثفا لسيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني في موقع إطلاق النار بالعاصمة موسكو، حسبما جاء في نبأ عاجل.

txt

موسكو تلغي التجمعات الجماهيرية وتعزز الإجراءات الأمنية في المطارات والمحطات

txt

أوكرانيا تنفي تورطها في هجمات موسكو وسط تصاعد التوترات

وأوضح أن هناك طائرات مروحية تحاول إخماد الحرائق التي نشبت في موقع إطلاق النار بالعاصمة الروسية موسكو.

من ناحية أخرى، نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم الذي وقع بقاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وأعربت الأمم المتحدة، عن أسفها على الخسائر في الأرواح بحادث إطلاق النار بموسكو ونحاول الحصول على مزيد من المعلومات.

وفتح المدعي العام الروسي، تحقيقا جنائيا في حادث إطلاق النار بموسكو، ويصفه بالعمل الإرهابي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

تريزيجيه ومصطفى محمد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

السائق لمس ساقها.. الأمن يفحص فيديو التحرش بفتاة مكسيكية

ترشيحاتنا

رسالة من هاري وميجان إلى الأميرة كيت عقب إصابتها بالسرطان

مدة غيابه لم تحدد بعد.. إصابة إمام عاشور في مباراة مصر ونيوزيلندا

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

ضربة قوية للأهلي.. نقل إمام عاشور للمستشفى بالإسعاف

حصة سام ألتمان في Reddit ترتفع إلى أكثر من 613 مليون دولار

بكاء وفرحة وإبهار| منتخب مصر يتقدم على نيوزيلندا في الشوط الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ