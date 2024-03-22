رئيس روسيا السابق يطالب بتدمير المسؤولين عن هجوم موسكو

أصدر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف نداء صارما لاتخاذ إجراءات حاسمة في أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير في موسكو، ودعا إلى القبض بسرعة على المسؤولين عنه ومعاقبتهم بشدة.

وشدد ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في بيان نشر على تليجرام، على ضرورة اتخاذ إجراءات متبادلة ضد الإرهابيين.

وأكد أن أي قدر من المحاكمات أو التحقيقات لن يكون كافيا إذا لم يتم الرد بالقوة، داعيا إلى رد حازم لضمان العدالة للضحايا وأسرهم.

وفي تسليط الضوء على خطورة الوضع، أكد ميدفيديف على أهمية محاسبة ليس فقط مرتكبي الهجوم ولكن أيضًا أولئك الذين قد يؤوونهم أو يدعمونهم.

وحث على الملاحقة المستمرة والقضاء على جميع الأفراد المرتبطين بالعمل الإرهابي، بما في ذلك أي ممثلين رسميين للدول المتورطة.

ويعكس بيان ميدفيديف موقفاً حازماً داخل القيادة الروسية، يؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير قوية لمكافحة الإرهاب في مواجهة مثل هذه الأعمال الشنيعة.

وبينما تواصل السلطات تحقيقاتها في الهجوم، فإن دعوة ميدفيديف لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تتوافق مع الحاجة إلى العدالة والأمن في أعقاب المأساة.