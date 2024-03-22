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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علاقات دولية: وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة بدون قيد أولوية لمصر

غزة
غزة

قال أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، إن الجهد المصري يأتي في إطار العمل المصري المستدام منذ 7 أكتوبر الماضي في بناء مسار سياسي ودبلوماسي سواء على المستوى العربي أو الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط أو حتى على المستوى الدولي.

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وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، مساء اليوم، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا المسار السياسي والدبلومسي قام على مجموعة من الثوابت والمحددات، مؤكدًا أن القيادة المصرية والدبلوماسية الرئاسة المصرية نجحت في نتثبيت هذه المحددات لدى الآخرين.

أوضح، أن الأولية الأولى لمصر هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة ويترافق مع ذلك ضرورة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية بالكميات التي تحتاجها كل مناطق القطاع.

أكد، أنه من هذا المنطلق استطاعت مصر أن تقنع الجميع بهذا الأمر ولو نظرنا لمخرجات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية العرب بالأمس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تضمن هذا البيان هذه الثوابت بأن الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار ودخوال المساعدات دون قيد أو شرط وبشكل يحتاجه الشعب الفلسطيني.

أشار إلى أن تهجير الفلسطينيين لسيناء من غزة أو من الضفة الغربية للأردن خط أحمر وغير مقبول، مؤكدًا أن النقطة الأهم هو رفض مصر القاطع لأي اجتياح بري إسرائيلي لمدينة رفح.

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