الاختبار الأول.. تعليق مجدي عبد الغني على فوز مصر أمام نيوزيلندا

علق الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني على فوز مصر أمام نيوزيلندا في كأس العاصمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"منتخب مصر ينجح في الاختبار الأول تحت قيادة حسام حسن بالفوز على نيوزيلندا و يتأهل إلى نهائي كأس عاصمة مصر ".

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني، إصابة امام عاشور، إصابة خطيرة، خلال مباراة مصر ونيوزيلندا، وخروجه من ملعب المباراة.

وكتب عبد الغني، خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "إصابة خطيرة وتبديل اضطراري لمنتخب مصر.. خـروج إمام عاشور للإصابة.. ودخول حمدي فتحي".

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة قوية في كتفه؛ عقب تدخل مدافع منتخب نيوزيلندا معه داخل منطقة الجزاء ليسقط على كتفه ويطلب التغيير.

وعقب سقوط إمام عاشور طلب التغيير مشيرا إلى كتفه، تدخل الجهاز الطبي وقرر تغيير إمام عاشور ويدخل بدلا منه حمدي فتحي.