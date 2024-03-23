مكاسب بالجملة.. إسلام صادق يعلق على فوز مصر بكأس العاصمة

علق الناقد الرياضي إسلام صادق علي فوز مصر في أولي مبارات كأس العاصمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام صادق:"المنتخب يهزم نيوزيلندا بهدف مصطفى محمد في الظهور الأول لحسام حسن أداء طيب ومكاسب بالجمله في أول قيادة للعميد مع الفراعنة !".

حصد مروان عطية جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ونيوزيلندا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.

وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء كرواتيا وتونس في اللقاء الذي سوف يلعب مساء اليوم السبت، وذلك في المباراة النهائية الثلاثاء القادم.