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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سؤال مثير من إعلامي شهير حول مباراة منتخب مصر

صدى البلد

طرح الإعلامي إبراهيم عبدالجواد سؤالا مثيرا بشأن مباراة منتخب مصر بكأس العاصمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد:"ايه رأيكم في أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن؟".

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هدف مصطفى محمد 

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.

وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء كرواتيا وتونس في اللقاء الذي سوف يلعب مساء اليوم السبت، وذلك في المباراة النهائية الثلاثاء القادم.

 

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