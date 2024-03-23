طاير من الفرحة.. لحظة استلام مروان عطية جائزة أفضل لاعب بالمباراة|فيديو

أعرب اللاعب مروان عطية عن فرحته بحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة داخل الملعب حيث أحتفل مع الجماهير والقيادات الرياضية بمنتخب مصر والتقطت الصور التذكارية بهذة المناسبة السعيدة.

https://youtube.com/shorts/iE3Jb0MWfQM

ويذكر أنه قد حصد مروان عطية جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ونيوزيلندا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.