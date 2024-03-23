بيان عاجل من الكرملين بشأن هجوم موسكو الإرهابي

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أطلع الرئيس بوتين على تطورات حادث إطلاق النار في موسكو.

من جانب آخر، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن محققين روس قولهم إن "البيانات الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 60 شخصا جراء هجوم كروكوس الإرهابي".

وقالت السلطات الروسية إن مسلحين فتحوا النار خلال حفل لموسيقى الروك في إحدى ضواحي موسكو فقتلوا ما لا يقل عن 40 شخصا وأصابوا 100 آخرين وأشعلوا حريقا في القاعة.

دخل المهاجمون المبنى وهم يرتدون زيا مموها، وفتحوا النار وألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة ريا نوفوستي للأنباء في مكان الواقعة.

وفتحت السلطات "تحقيقا جنائيا في عمل إرهابي"، فيما يتلقى الرئيس فلاديمير بوتين تحديثات "مستمرة" وفق ما أفاد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف وكالات الأنباء الروسية.

