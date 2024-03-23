الإمارات تزف بشرى سارة لمواطنيها تخص الكهرباء

أعلنت دولة الإمارات ربط المحطة الـ4 من محطات براكة للطاقة النووية، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة.

وذكرت قيادة قطاع الطاقة النووية بالإمارات في بيان مقتضب أن ذلك الربط سيسهم في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة الكهربائية في البلاد وذلك من خلال توفير كهرباء نظيفة في المرحلة الأخيرة، قبل بدء التشغيل التجاري الكامل للمحطة.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في وقت سابق اعلنت بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية الحالية، من قبل شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة المحطات.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ فيمثل بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الرابعة في براكة بداية إنتاج الحرارة في المفاعل للمرة الأولى من خلال عملية الإنشطار النووي، والتي تستخدم في إنتاج الكهرباء عن طريق تشغيل التوربينات بالبخار.

وخلال الأسابيع المقبلة؛ سيتم ربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء دولة الإمارات، بعد وصول طاقة المفاعل إلى نسبة معينة، ومن ثم إجراء اختبارات مصاحبة لعملية الرفع التدريجي لمستوى طاقة المفاعل وصولاً إلى مستوى الطاقة القصوى، ومن ثم التشغيل التجاري خلال عدة أشهر.

كما تم تشغيل كل محطة من محطات براكة بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، من خلال تطبيق الدروس المستفادة والمعارف والخبرات المكتسبة من المحطات التي تم إنجازها على المحطات اللاحقة، حيث تم تشغيل المحطة الثالثة أسرع بأربعة أشهر من المحطة الثانية، وأسرع بخمسة أشهر من المحطة الأولى، ما يؤكد على ميزة تطوير محطات متعددة وفق نهج تدريجي وجدول زمني على مراحل.