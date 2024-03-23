موديز تعدل نظرتها المستقبلية لـ تونس من سلبية إلى مستقرة

أعلنت وكالة "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وتثبت تصنيفها عند caa2.

ووفق رويترز ؛فقد أكدت "موديز"، إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير.

وقالت إن قاعدة التمويل المحلي الصغيرة نسبيا في تونس وغياب المزيد من التمويل الخارجي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين يضغطان على التمويل.

ويعكس تثبيت التصنيف caa2 لتونس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات تمويل كبيرة بحسب ماقالته موديز .

وتوقعت موديز أن تخضع احتياطيات تونس لسحب محتمل لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.

فيما تتوقع استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي

