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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: تخصيص 10 مليار جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن يؤكد اهتمام الرئيس بالحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، والذي يؤكد رعاية الرئيس لتلك الفئات وحمايتها اجتماعيا ومد مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل أكبر فئة من الشعب المصري.

وأضافت "السيد"، في تصريحات صحفية اليوم، بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصري وكبار السن بوجه عام، حيث كانت لهم مكتسبات غير مسبوقة، سواء من خلال الدعم المالي أو الاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى إصدار قانون رعاية المسنين والذي يوفر امتيازات عديدة لحماية تلك الفئات.

ونوهت عضو مجلس النواب بأن حرص الرئيس السيسي على تكريم الأمهات المثاليات يترجم مدى الدعم الذي يقدمه للأسرة المصرية، من أجل رعاية أفضل لأبناءها، لافتة إلى أن الدولة تدعم هذا التوجه لتوفير رعاية أسرية لائقة.

وأكدت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورعاية الأسر الأكثر احتياجا، من أجل مجابهة أعباء المعيشة.

السيسي الرئيس السيسي الأسرة البرلمان مجلس النواب

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