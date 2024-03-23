الطقس اليوم| انخفاض درجات الحرارة وعودة للأمطار بهذه المناطق

تشهد حالة الطقس اعتبارا من اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، فرص لوجود امطار خفيفة ليلا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، تكون بنسبة حدوث 30%.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 15 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الانخفاض الذي تشهده درجات الحرارة خلال حالة الطقس، مستمر حتى غدا، الأحد، وسط استمرار أيضا لفرص الأمطار المتوقع أن تصل إلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا، وسط استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة بالبلاد.