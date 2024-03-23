الجزائر تقدم مقترحا عاجلا إلي البرلمان الإفريقي بشأن غزة

تقدم مجلس الأمة الجزائري بمقترح للمجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، ترفع إلى مكتب البرلمان الإفريقي، للتنديد بالمجازر الشنعاء والمؤلمة ضد الفلسطينيين بغزة والإشادة بالموقف المشرف لجمهورية جنوب الإفريقيا في محكمة العدل الدولية لإدانة الكيان الصهيوني الغاصب".

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا برئاسة عبد المجيد عزالدين، عضو مجلس الأمة، رئيس المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي.

وتشكل الوفد الجزائري من: عبد المجيد عز الدين، عضو مجلس الأمة، رئيس المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الافريقي, وعبد المالك تاشريفت، عضو مجلس الأمة، عضو لجنة المراجعة والحساباتا لعامة بالبرلمان الإفريقي, و بهجة العمالي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، رئيسة لجنة النقل والطاقة والصناعة والاتصالات والعلم والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي, وفاتح بوطبيق، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني، عضو البرلمان الإفريقي, و محمد سقراس، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عضو البرلمان الإفريقي.