العمل توفر فرصا شاغرة بـ13 محافظة وتنجح في تأهيل 206 امرأة لمتطلبات السوق

أصدرت وزارة العمل اليوم، السبت، إنفوجرافا بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث أكد وزير العمل حسن شحاتة، نجاح برنامج تدريبي استهدف 305 امرأة، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين "،بوزارة العمل، وشركاء محليين ودوليين ،وذلك في 200 يوم فقط.

فقد أجاب تقرير عن الوزارة عن سؤال: “كيف نجحت الوزارة في تأهيل 305 امرأة من 3 محافظات لسوق العمل؟”.

وأصدرت الوزارة تقريرًا بشأن دورها في تنفيذ خطة الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن أهمية تَصدير الكوادر، والعِمالة المصرية المدربة للخارج.

كما أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، حيث تلقت طلبات من 42 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 1638 وظيفة مٌتوفرة ،في عددِ من التخصصات.

واستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.. وإلى التفاصيل.

• فرص عمل فى 13 مُحافظة:

أصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة، وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تلقت طلبات من 42 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 1638 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري مارس وأبريل 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وبحسب البيان، قالت الوزارة إن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بـ"الإدارة"، وتُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 13 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والفيوم ، والقليوبية ،ودمياط ، والمنيا ، وأسيوط ، وبورسعيد ، والأسكندرية ، والدقهلية ، والسويس ..و في تخصصات: مشرف فريق ، وسكرتارية ، وعضو فريق ، ومساعد مدير مطعم ، ومشرف مطعم ، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وجودة ومبيعات وإنتاج ،وسكرتارية ، وتلى سيلز ، ومدرسين جميع التخصصات ، ومحاسبين ، ومشرف تغذية ماكينات ، وحجارين ، وأعمال إدارية ، ومدير صيانة ،ورسام هندسى ، ومندوب تسويق وبيع ، وموظف ملاحة ، وموظف حسابات ملاحين ، وأمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وموظف استقبال ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

تقرير: المرأة في 200 يوم فقط :

خلال الأسبوع ،وبحسب تقرير أصدرته الوزارة ،أكد وزير العمل حسن شحاتة ،على أن نجاح برنامج تدريبي،استهدف 305 إمرأة،لتأهيلهن لسوق العمل،بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين "،بوزارة العمل ، وشركاء محلين ودوليين ، خلال الفترة من سبتمبر 2023 ،وحتى مارس 2024 لمدة "200 يوم".

يأتي في إطار خطة" الوزارة"، لتمكين المرأة اقتصاديًا،بتأهيلهن لسوق العمل،ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مواجهة "الهجرة غير الشرعية" :

أصدرت وزارة العمل ،تقريرًا،بشأن دورها في تنفيذ خطة الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن أهمية تَصدير الكوادر والعِمالة المصرية المدربة للخارج، وهو الملف الذي يدخل في كافة برامج وزارة العمل، بمتابعة مباشرة من وزير العمل حسن شحاتة.

منها إطلاق "الوزير شحاتة" مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب،على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

وكذلك إفتتاح "وحدة ما قبل المُغادرة" لتوعية المصريين الراغبين في العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم ، وأيضًا البدء في تدشين قاعدة بيانات عن أعداد الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج ، لتلبية طلبات بلدان تحتاج إلى عمالة في مِهن مُحددة ،ناهيك عن توقيع اتفاقيات وتعاون مع مؤسسات وبلدان عربية وأجنبية ،منها بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية ،وتقديم منح تدريب مجانية للشباب ،بشهادات دولية ،وأيضا توقيع إتفاقية الفحص المهني مع المملكة العربية السعودية بهدف إرسال عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل السعودي .ولخص التقرير هذه الأنشطة في 6 نقاط هي :

مشروع "مهني 2030":

"المشروع" يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل و"الخارج" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

و"للمشروع" 7 أهداف هي "1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد "135 ، 136 ، 137 ، "، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

"4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب ،وإستهداف العمل ما 670 مركز تدريب مهني خاص .. "7" - اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية..

"وحدة ما قبل المُغادرة":

المشروع ياتي ضمن أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة ، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة ، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق،ولتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة ، وكذلك أهداف التنمية المستدامة"SDGs"، المُتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي ، والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف المشتركة .

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد وضعت دليلًا في يناير 2022، لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.

ويتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالًا من مجالات العمل ،تبدأ من قرار العمال المهاجرين بالسفر، إلى عمليات التوظيف، ومتطلبات المهارات، وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية ،والوعي المالي، وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج،وتوفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم ،وآليات التظلم في حالة الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة،وهو ما تُنفذه وزارة العمل اليوم بمتابعة مباشرة من الوزير حسن شحاتة ،حيث بدأ "الوحدة " العمل بالفعل .

فرص عمل بالخارج:

دعت وزارة العمل ،الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج ،الى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل البيانات المطلوبة..

وأعلنت "الوزارة" ،عن فتح باب التسجيل ، "للعمل الموسمي بالخارج"، على مهنة "عامل زراعي"، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل و الخارج، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية المؤهلة،بشكل شرعي، على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة،مع العلم بأنه لن يتم قبول أي طلبات من راغبي العمل، يدوياً بديوان عام "الوزارة".

معهد السايزيان:

كما أعلنت وزارة العمل، عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وقالت في بيان: إنه تم توقيع بروتوكول مماثل مع فرع المعهد في القاهرة نهاية شهر سبتمر 2023 الماضي، ونجح في تدريب ما يقرب من 1000 متدرب، حتى الآن، بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المُقبلة.

الفحص المهني:

أعلن حسن شحاتة وزير العمل عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني،بين مصر والسعودية،وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور ،ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص،واختبار مهني،على مهن:السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، التقديم على المنصة "PACC"، وذلك للحصول على شهادة مجانية،تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

تكون مدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات..وكان حسن شحاتة وزير العمل،ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،قد شهدا بأحد فنادق القاهرة،في أكتوبر 2023،توقيع "مذكرة تفاهم" ،و"إتفاقية الفحص المهني" بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".

دور الدولة:

وملف تصدير عمالة ماهرة للخارج، بشكل قانوني وشرعي ،يحظى بمتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،ففي يوم 9 يناير 2024 ، حيث عقد د. مدبولي اجتماعاً،لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور الوزراء المعنيين ،ومن بينهم وزير العمل حسن شحاتة.

مشيرًا إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية،ومؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.

ويأتي ذلك في إطار دور مجموعة عمل شكلّها رئيس مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ ، خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، والإشارة إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر..