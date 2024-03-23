التنمية المحلية تتابع جهود الدقهلية في الرقابة على الأسواق ومنع الغش والإحتكار

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الدقهلية في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والإحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين،اسفرت عن تحرير 371 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 10 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن جمصه وحي شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة وأجا والمنزلة وميت غمر ودكرنس ونبروه وشربين والمطرية وقرر "مختار"احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وتنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية"استمرت اعمال اللجان التموينية للتفتيش والمرور لمتابعة منافذ "اهلا رمضان" بنطاق مراكز ومدن المحافظة للتاكد من توافر السلع بالاسعار المخفضة تخفيفا للعبئ عن المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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