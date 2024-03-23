دورة تدريبية بالمركز الإقليمي للأغذية حول الأعلاف غير التقليدية

ينظم المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية ويوم حقلي ارشادي بعنوان الأعلاف غير التقليدية والعنايه بالجاموس الحلاب بالمزرعة التجريبية للمركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف بكينج مريوط.

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية حيث شهدت المزرعة التجريبية للتدريب والارشاد للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف فعاليات الدورة التدريبية .

و أفاد الدكتور احمد العكازي القائم باعمال مدير المركز الاقليمي للأغذية و الاعلاف بأن التدريب و الارشاد يأتيان في مقدمة اولويات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية و قطاع الانتاج الحيواني عملا علي تطبيق نتائج البحوث و نقلها الي حيز التنفيذ ، وأن مثل هذه البحوث و الطرق التي تحقق اعلي استفادة من الموارد دون اهدار او فقد واعلي انتاجية تحتاج الي العديد من اللقاءات و المعاينات الحقلية بحيث يكون التدريب علي رأس العمل.

و قد اشتمل الموسم التدريبي للمركز ٢٣ ٢٠- ٢٤ ٢٠علي عدد من تلك الندوات و الدورات العملية للتذكير دائما بالممارسات الجيدة الخاصة بالمعاملات الميكانيكية من تقطيع و فرم و كمر و عزل عن الهواء و الكيماوية مثل المعاملة باليوريا و الامونيا و كذلك بعض الاضافات التي تقلل تأثير مضادات التغذية و ترفع القيمة الغذائية و المعاملات البيولوجية باستخدام الفطريات و الخمائر الآ منة و الانزيمات المحللة للسيليلوز .

حاضر في الدورة و اليوم الحقلي كل من الدكتور ناصر شعبان ر ئيس بحوث تلوث الغذاء و الاعلاف و الدكتور عادل بكر رئيس معمل المخلفات والدكتور سليمان محمد استاذ تغذية المجترات بالمركز الاقليمي والدكتور الحسيني غلاب مدير محطة بحوث الانتاج الحيواني بالنوبارية .

وفي ختام الدورة اشاد المتدربون بالدورة وأهميتها ومدي الاستفادة منها