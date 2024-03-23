تخصيص قاعة عرض للسفينة الجانحة «إيفر جيفين» بمتحف قناة السويس

افتتحت هيئة قناة السويس، متحفها العالمي بمدينة الإسماعيلية أمام الجمهور "مجانا" تجريبيا، بداية من اليوم، السبت.

وخصصت قناة السويس قاعة عرض باسم «إيفر جيفين»، لاستعراض الأفلام التي أعدتها القناة خلال الأزمة، وتفوق رجال الهيئة المخلصين لحلها واستعادة الملاحة ومغادرة السفينة في امان، واستعراض نماذج من الصحف الورقية وتغطيتها الصحفية للحادث، كذلك نشر عدد من الصور الفوتوغرافية التذكارية لهذه الفترة.



وافتتح المتحف يوميا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من تجهيز أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 2000 قطعة أثرية يضمها المتحف من خلال 12 قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

يرجع تاريخ المبني إلى ما يزيد على 160، عاما حيث شيد عام 1862 ليكون المقر الإداري الأول للشركة العالمية لقناة السويس البحرية، والذي تمت من خلاله إدارة عملية حفر القناة التي استمرت 10 أعوام كاملة من عام 1859 حتى عام 1869 م.

وحرصت الهيئة على القيام بأعمال الترميم للمبنى التاريخي وإعادته لسابق عهده مع الحفاظ على طرازه المعماري الذي يجمع في تصميمه ما بين الطابع العربي الإسلامي والطابع الأوروبي، بالإضافة إلى الكشف عن الألوان الأصلية للمبنى، وذلك بالتنسيق بين وزارة الآثار و مركز هندسة الآثار والبيئة بكلية الهندسة جامعة القاهرة وبتنفيذ شركة المقاولون العرب المقاول الرئيسي للمشروع.

استغرقت عملية ترميم المبنى وتجهيزه كمتحف بالمقتنيات والقطع الأثرية ما يقرب من ثلاث سنوات تم خلالها الاستعانة بأحدث تقنيات الترميم وطرق ووسائل العرض المتحفي بما يضاهي المتاحف العالمية.