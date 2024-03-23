رئيس وزراء لبنان يبعث برقية عزاء إلى بوتين

بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي برقية عزاء الي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث دان العمل الارهابي الذي استهدف موسكو ليل امس واوقع عشرات الضحايا.

وجاء في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يدين لبنان بشدة العمل الارهابي الذي وقع ليل امس في العاصمة موسكو وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح .

كما أعرب ميقاتي عن تضامن بلاده الكامل مع روسيا الاتحادية مؤكدا رفضه المطلق واستنكاره التام لكل أشكال العنف والتطرف والارهاب .

وختم ميقاتي برقيته " باسمي وباسم الحكومة اللبنانية نتقدم منكم ومن الشعب الروسي ومن أسر الضحايا باحر التعازي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".