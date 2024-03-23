علق جـ.ثته على الشجرة.. جريمة قـ.تل مروعة بسوريا

عثرت وزارة الداخلية السورية على جثة رجل أربعيني معلقة على إحدى الأشجار في أرضه الزراعية بقرية السيسنية في صافيتا بريف طرطوس، بعد غيابه عن منزله لمدة 45 يوماً.

ووفق الداخلية السورية؛ فقد نجح فرع الأمن الجنائي في طرطوس من خلال التحري وجمع الأدلة من كشف ملابسات الجريمة.

وأكدت المعلومات وجود خلافات بين المجني عليه وشخص آخر، فتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على التخطيط لقتل المغدور بسبب خلافات شخصية بينهما.

واعترف الجاني بأنه قرر قتل المغدور، حيث توجه إلى مزرعته بحجة التصالح معه، ثم قام بمغافلته ووضع مادة سامة بمشروبه، وبعد مفارقته للحياة قام بتعليقه على إحدى الأشجار وأقدم بعدها على طعنه عدة طعنات بمقص تقليم الأشجار ورمى المقص بعيداً بين الأشجار.

وشددت الداخلية السورية على اتخاذ الإجراء اللازمة بحق المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.