انييستا يواجه تهمة التهرب الضريبي في اليابان

طلبت السلطات الضريبية اليابانية من أندريس إنييستا، أسطورة كرة القدم الإسبانية ولاعب نادي الإمارات الحالي، سداد مبلغ يقدر بـ 580 مليون ين ياباني بسبب عدم الإفصاح الصحيح عن دخله أثناء فترة لعبه في البلاد مع فريق فيسيل كوبي.

يُعادل هذا المبلغ حوالي 3.5 مليون يورو، أو 3.7 مليون دولار.

ويشار إلى أن إنييستا ليس الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة بين لاعبي كرة القدم المحترفين في اليابان، حيث أعلنت السلطات الضريبية أن المبلغ الإجمالي المطلوب من اللاعبين يصل إلى حوالي 2.1 مليار ين، أو نحو 12.7 مليون يورو.

على الرغم من هذه الاتهامات، فقد نفى إنييستا التهم الموجهة إليه، وطالب بالمزيد من الاحترام من وسائل الإعلام في التعاطي مع هذا الأمر.